Отравленный "Новичком" британец попросил о встрече с Путиным

Отравленный нервно-паралитическим веществом в британском городе Эймсбери летом минувшего года местный житель Чарльз Роули встретился с послом России в Великобритании Владимиром Яковенко и попросил дипломата о встрече с Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство ТАСС.
По словам пострадавшего, по итогам встречи с главой российского дипломатического представительства он не получил "никаких ответов" и не изменил своего взгляда относительно того, кто виновен в произошедшем.
"Некоторые из слов посла в оправдание России, что она не причастна, были нелепыми. Я все еще думаю, что Россия осуществила эту атаку", - сказал Роули.
Британец также спросил российского дипломата о том, возможно ли организовать ему встречу с президентом Владимиром Путиным. Яковенко пообещал передать соответствующий запрос, а затем уведомить об ответе российского лидера по электронной почте.
Ранее "Правда.Ру" писала, что сын погибшей от отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" жительницы Эймсбери Дон Стерджесс написал отрытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой позволить британской полиции допросить двух подозреваемых в инциденте российских граждан Петрова и Боширова.
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