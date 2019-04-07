Мадуро призвал мировое сообщество осудить "агрессию империализма"

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал лидеров всех стран мира осудить "агрессию империализма" против республики. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

"Я призываю народы и правительства Латинской Америки и Карибского бассейна, Европы, Африки и Океании осудить агрессию империализма против Венесуэлы", - сказал Мадуро во время своего выступления на митинге в Каракасе.

Президент Венесуэлы обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с требованием "посмотреть в глаза венесуэльцам" и добавил, что граждане страны одержат победу над новыми санкциями США.

Напомним, что накануне председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы назвал новые санкции Соединенных Штатов в отношении 34 судов PDVSA и двух компаний, введенные за поставку венесуэльской нефти на Кубу, "преступлением против человечества".

"Те, кто отнимает у народа воду, свет, возможность купить еду или продукты, совершает преступление против человечества", - сказал он и отметил, что в мире нет страны, которая нарушала бы права человека больше, чем США.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Белом доме приступили к разработке плана восстановления экономики Венесуэлы, поскольку у американской администрации нет никаких сомнений в том, что в самом скором времени Николас Мадуро покинет пост президента Венесуэлы.

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