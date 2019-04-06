Если Порошенко честно победит во втором туре - Зеленский пожмет ему руку

В предвыборном штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского назвали условие, при котором Зеленский пожмет руку Петру Порошенко. Представитель предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков дал соответствующее интервью телеканалу "112 Украина".

По словам Разумкова, есть только один сценарий, при котором Владимир Зеленский может пожать руку действующему президенту Украины Петру Порошенко. Чтобы получить одобрение Зеленского, главе государства нужно выиграть второй тур президентских выборов и выиграть его "честно". Сам Разумков отмечает, что такой исход событий маловероятен.

"Не думаю, что так может произойти, но такой сценарий тоже нужно учитывать. Если победит Петр Порошенко, и его победа будет честной — Зеленский сделает это (пожмет ему руку — прим. ред.).", — пояснил Разумков.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о заявлении Владимира Зеленского, в котором он рассказал, что его избрание на пост президента Украины является первым шагом на пути к возвращению Крыма.

На фото: Петр Порошенко (слева) и Владимир Зеленский (справа)

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