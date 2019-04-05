Киевский стадион будет проводить экскурсии в комнату, где Порошенко сдавал анализы

Национальный спортивный комплекс "Олимпийский" в Киеве будет проводить экскурсии в медицинскую комнату, где действующий президент Украины Петр Порошенко сдавал анализы.

Напомним, что ранее нынешний глава Украины вызвал кандидата на пост президента страны Владимира Зеленского провести дебаты. Украинский актер и шоумен согласился, но при одном условии. Так, заявил Зеленский, дебаты между ним и Порошенко состоятся лишь в том случае, если они оба пройдут медицинское обследование на предмет алкоголя и наркотиков в крови.

Порошенко, напомним, согласился. Действующий президент страны сдал анализ крови на алкоголь и наркотики в антидопинговом центре в национальном спортивном комплексе "Олимпийский". Ранее "Правда.Ру" писала о том, что взятый у президента Украины Петра Порошенко анализ крови не показал наличия в ней алкоголя. Экспресс-тест на наркотики также показал отрицательный результат.

После того, как глава государства навестил НСК "Олимпийский", тамошнее руководство решило изменить маршрут действующих на территории организации экскурсий. Так, сообщается на официальном сайте стадиона в Киеве, все без исключения гости стадиона отныне могут посетить те медицинские комнаты, в которых Петр Порошенко сдавал анализы.

Экскурсии в "Олимпийском", напоминают представители стадиона, проводятся ежедневно за исключением дней футбольных матчей. Стоимость билетов для взрослого составляет 100 гривен — почти 4 доллара. Ребенку же билет на экскурсию в "Олимпийский" обойдется ровно в два раза дешевле.

"Воспользуйтесь уникальной возможностью и посетите арену, где творится история Украины", — говорится в объявлении на официальном сайте национального спортивного комплекса.

Отметим, что выборы президента Украины состоялись в минувшее воскресенье, 31 марта. Ни один из кандидатов на пост главы Незалежной не набрал необходимого для победы количества голосов. Был объявлен второй тур президентских выборов. Он состоится 21 марта текущего года. В нем в качестве конкурентов примут участие действующий президент страны Петр Порошенко и украинский актер и шоумен Владимир Зеленский, лидер прошедшего в воскресенье голосования.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, усомнился в точности и честности тестов, которые прошли Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

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