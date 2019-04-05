Украина проиграла спор с РФ в ВТО по делу о транзите украинских товаров

Украина проиграла торговый спор с Российской Федерацией во Всемирной торговой организации по делу о транзитных перевозках украинских товаров.
Об этом сообщают украинские средства массовой информации. Так, пишут авторы материала, руководство ВТО в самое ближайшее время опубликует окончательное решение по жалобе Украины против России.
Согласно предоставленной СМИ Украины информации, ВТО в споре приняла позицию российской стороны. Москва, напоминают украинские СМИ, заявляла, что нестабильная политическая ситуация на Украине в 2014–2015 годах создавала значительные угрозы для национальной безопасности Российской Федерации. В ВТО с позицией России согласились и нарушением ограничение транзита не признали.
Напомним, что с января 2016-го года был установлен особый порядок ввоза украинских товаров в Казахстан, следующих транзитом через территорию Российской Федерации. Так, согласно нововведениям, украинские товары для Казахстана должны были перемещаться лишь через установленные пункты пропуска и по определенному маршруту следования. Также товары из Украины должны были находиться под таможенным сопровождением и установлением пломб на основе системы ГЛОНАСС.
Несколько позже, отметим, требования были распространены и на украинские товары, что отправлялись в соседнюю с Казахстаном Киргизию.
Согласно оценке экспертов, введенные Россией ограничения коснулись порядка 79 % экспортных поставок с Украины в Казахстан и 95% экспортных поставок с Украины в Киргизию.
В сентябре 2016-го года Киев направил в ВТО запрос на проведение консультаций с Москвой по поводу ограничения транзита украинских товаров.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Росавиация предложила провести переговоры с Украиной о возобновлении авиасообщения между двумя странами. В ведомстве отметили, что восстановление авиасообщения между Россией и Украиной отвечает прямым интересам как россиян, так и украинцев.
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