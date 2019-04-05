Американка лишь в 70 лет узнала, что не является темнокожей

Американка Верда Берд до 70 лет считала себя темнокожей, и лишь из архивных документов узнала, что оба ее родителя были белыми. Об этом она рассказала в программе Good Morning Britain на британском телеканале ITV.

В 1943 году, в пятимесячном возрасте она оказалась в детском доме, поскольку ее отец ушел из семьи, а мать получила серьезную травму. Девочку усыновила состоятельная пара темнокожая пара. С раннего детства Верда посещала афроамериканскую церковь и даже принимала участие в движении против сегрегации, которое возглавлял Мартин Лютер Кинг. То обстоятельство, что цвет ее лица был светлее, чем у остальных членов семьи, она не принимала во внимание.

Лишь в 2013 году, после смерти приемных родителей Верда Берд обнаружила в их доме документы о своем усыновлении и начала поиски информации о своих биологических родителях.

"Каждая бумага говорила мне о том, что я белая. Это было невозможно, невероятно. Я никогда не сомневалась в том, что я афроамериканка, а мои родители никогда не говорили обратного. Я могла умереть, так и не узнав, что я белая", — призналась Верда Берд.

Встретиться с родителями ей так и не удалось, зато Верда Берд смогла познакомиться со своими братьями и сестрами.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что лауреата Нобелевской премии Джеймса Уотсона, открывшего ДНК, в 90 лет лишили научных званий за расистские высказывания.

Источник фото: Кадр из телепрограммы Good Morning Britain

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