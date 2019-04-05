Песков заявил, что Кремль внимательно следит за ситуацией в Ливии

Правительство Российской Федерации внимательно следит за ситуацией в Ливии.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Самым главным Москва считает, подчеркнул специалист, чтобы в государстве на Среднем Востоке не возобновилось кровопролитие. Также, указал Дмитрий Песков, российское правительство считает необходимым и дальше продолжать всевозможные усилия для полного урегулирования ситуации мирными политическими средствами.

На вопрос, будет ли Россия участвовать в поддержке командующего Ливийской национальной армии маршала Халифа Хафтара, пресс-секретарь главы государства ответил отрицательно.

Напомним, что ливийские средства массовой информации ранее сообщили о беспорядках в стране. Так, сообщили СМИ, командующий Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар отдал своим подчиненными приказ начать наступление на город Триполи, столицу Ливии. По словам Халифа Хафтара, это необходимо для "освобождения от террористов" столицы.

Позже средства массовой информации сообщили о том, что силы Ливийской национальной армии установили контроль над территориями неподалеку от Триполи.

Отметим, что дипломатические отношения Москвы и Триполи, несмотря на гражданскую войну и прочие внутренние потрясения в Ливии, сохранены. Так, например, после насильственного свержения Муамара Каддафи с поста лидера государства, его сын Саиф аль-Ислам Каддафи официально обратился к Российской Федерации с просьбой о поддержке.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сын бывшего главы Ливии Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам написал письмо действующему президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Фото: официальная страница ВС Ливии в facebook.com.

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