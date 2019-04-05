Климкин: Украине и НАТО не нужно разрешение России для действий в Черном море

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о том, что НАТО и Украина не будут спрашивать разрешения у России для своих действий в Черном море. Об этом сообщает агентство ТАСС.
"Мы четыре месяца обсуждали это, НАТО не будет спрашивать у России, что можно нам вместе делать и что мы должны делать в Черном море. Мы просто будем это делать, никто не будет спрашивать, что можно, а что нельзя", - сказал глава украинского МИДа.
По его словам, для ведения наблюдений с моря, воздуха и из космоса за черноморской акваторией никакого дополнительного разрешения от России также не требуется. Это касается и совместных учений Украины и НАТО, и усиленного присутствия военных кораблей альянса в Черном море, уточнил Климкин.
Он добавил, что Крым является "оккупированной территорией" Украины, поэтому проход судов через Керченский пролив должен быть свободным.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Павел Климкин обвинил Москву в "запретах" на свободу мореходства в Керченском проливе и Азовском море, а также атаках на чужие корабли. Тем не менее, он убежден, что военному превосходству России в регионе будет положен конец.
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