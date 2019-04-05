СМИ: запертым в пещере в Таиланде подросткам спасатели давали кетамин

В ходе операции по спасению подростков из затопленной пещеры в Таиланде, проходившей летом минувшего года, спасатели давали детям кетамин, чтобы предотвратить панику и переохлаждение. Об этом сообщает медицинский журнал New England Journal of Medicine.

По словам специалистов, из-за риска переохлаждения кетамин был наиболее подходящим средством, он позволяет снизить перепады температур тела, а также унять дрожь.

"Мы должны были что-то использовать, чтобы дети не паниковали. Самое главное, что все они живы и находятся в безопасности", - рассказал командующий ВВС Таиланда.

Мальчики провели в затопленной пещере около двух недель, за это время спасатели доставили им кислородные маски и гидрокостюмы. Первым четырем спасенным подросткам дали солнцезащитные очки, чтобы не травмировать глаза, отвыкшие от солнечного света.

Напомним, что в июне минувшего года 12 подростков местной юношеской футбольной команды и их тренер оказались заперты в пещере Кхао Луанг из-за наводнения. Спасатели смогли найти их только через неделю, однако затопленную пещеру можно было преодолеть лишь в водолазном снаряжении. За время спасательной операции погиб один из ее участников, доставлявший подросткам воду, еду и снаряжение.

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