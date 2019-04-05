Саудовская Аравия пригрозила США отказаться от расчетов в долларах

Власти Саудовской Аравии пригрозили Соединенным Штатам Америки отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти в том случае, если Вашингтон примет антикартельный закон NOPEC.

Об этом сообщает новостное агентство Reuters.

Антикартельный закон NOPEC, над введением которого размышляют в США, отметим, расшифровывается как No Oil Producing and Exporting Cartels Act. Дословный перевод названия закона на русский язык звучит как "Закон о недопущении и экспорте нефти".

Законопроект NOPEC позволит Соединенным Штатам Америки подавать в суды антимонопольные иски в адрес государств-участников Организации стран-экспортеров нефти. Закон признает любые совместные действия правительств мировых государств, направленные на ограничение добычи нефти и установление цен на нее, незаконными.

Саудовскую Аравию, сообщает новостное агентство Reuters, это не устраивает. Власти государства на Среднем Востоке уже несколько месяцев кряду раздумывают над отказом от расчетов в долларах при продаже нефти в том случае, если США все-таки примут антикартельный закон.

Эр-Рияд, сообщают средства массовой информации, уже даже якобы предупредил о своих планах Вашингтон.

Также, пишут авторы материала, Саудовская Аравия обсуждала этот вопрос с другими странами-членами Организации стран-экспортеров нефти.

Отметим, что Саудовская Аравия владеет крупнейшими в мире запасами нефти. Особая роль государства в исламском мире и выгодное стратегическое положение делает страну потенциально полезным и желанным союзником Соединенных Штатов Америки.

Но в последние годы отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом несколько ухудшились. На ухудшение дипломатических отношений двух стран оказали влияние сразу несколько вещей. Так, например, США в последние годы налаживают контакт с Ираном — главным соперников Саудовской Аравии в регионе. Также на деградацию дипотношений Вашингтона и Эр-Рияда повлияло убийство журналиста Джамала Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, столице Турции.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты из международных рейтинговых агентств Moody's и Fitch Ratings составили рейтинг самых прибыльных компаний мира. Первое место в списке, что примечательно, заняла национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco. Чистая прибыль компании за минувший год составила 111,1 миллиардов долларов.

Фото: pixabay.com.

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