МИД Эквадора назвал слухами сообщения о выдворении Ассанжа

В Министерстве иностранных дел Эквадора назвали слухами сообщения о выдворении Джулиана Ассанжа из посольства страны в Лондоне, столице Великобритании.

Во внешнеполитическом ведомстве Эквадора заявили о том, что не будут комментировать "слухи, гипотезы и догадки, у которых нет документального подтверждения".

За некоторое время до этого, отметим, в ведущих средствах массовой информации появились новости о том, что Джулиана Ассанжа выдворят из посольства Эквадора в Лондоне в ближайшие "часы или дни". Так, сообщали СМИ, правительство Эквадора уже якобы даже договорилось с властями Великобритании об аресте знаменитого журналиста.

Предлогом для ареста Ассанжа, утверждали средства массовой информации, должен был стать коррупционный скандал с офшорными бумагами, касающимися действующего президента Эквадора Ленина Морено.

Напомним, что Джулиан Ассанж скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Во всем мире журналист известен как основатель WikiLeaks — международной некоммерческой организации, которая публикует секретную информацию. Так, портал в больших объемах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии ведущих мировых держав.

В 2010 году, в Лондоне, Джулиан Ассанж был арестован. В 2012 году журналист, находящийся под подпиской о невыезде, укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил у руководства латиноамериканской страны политического убежища.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что правительство Эквадора якобы раздумывало над тем, чтобы выслать Джулиана Ассанжа на территорию Российской Федерации. Чтобы провернуть это, действующая власть собиралась дать Ассанжу статус политического консультанта посольства Эквадора в Москве. Но Лондон такой вариант не устроил — Великобритания наложила вето на это решение Эквадора и переезд Джулиана Ассанжа в Россию не состоялся.

Фото: Wikimedia Commons.

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