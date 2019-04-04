Помпео: НАТО будет добиваться мира посредством силы

Североатлантический альянс (НАТО) продолжит добиваться мира "посредством силы", несмотря на соперничество со стороны России, Китая и Ирана. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление государственного секретаря США Майкла Помпео.
"Наша организация предназначена для расширения возможностей каждого союзника, а не для подчинения", - сказал он на заседании совета НАТО, открытого в Вашингтоне.
Помпео добавил, что в альянсе сохраняется единство мнений по основным международным вопросам. Примером этого, по его мнению, стала единогласная поддержка союзниками решения Соединенных Штатов по приостановке выполнения обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг поставил в один ряд главу национал-социалистической рабочей партии Германии Адольфа Гитлера, лидера СССР Иосифа Сталина и запрещенную в Российской Федерации террористическую организацию ИГИЛ*.
Он подчеркнул, что Гитлера не получилось остановить с помощью мирных протестов, Сталина невозможно было удержать словесными доводами, а Исламское Государство* не стало идти на адекватный диалог.
* ИГИЛ - экстремистская организация, запрещенная во многих странах, в том числе в Российской Федерации.
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