Городской совет Киева принял решение о переименовании улицы имени советского разведчика Ивана Кудри. Теперь эта улица носит имя известного американского политика Джона Маккейна, который умер в августе 2018 года.
Соответствующая публикация появилась на официальном сайте Городского совета Киева. В публикации утверждается, что Джон Маккейн удостоился такой чести, поскольку всегда активно отстаивал интересы Украины и поддерживал стремление украинцев жить в современной и демократической стране.
Решение Горсовета уже вызвало критику, причем от депутата Киевсовета Александра Пабата. По его мнению, состояние переименованной улицы, мягко говоря, "не отвечает стандартам Вашингтона". Депутат пытается обратить внимание чиновников на то, что дорожное покрытие уже давно нуждается в ремонте.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала заявление украинского посла в Вене Александра Щербы, который утверждал, что современная Европа зародилась в Киеве.
На фото: Джон Маккейн
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