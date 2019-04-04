Напавшие на посольство КНДР оказались вооружены игрушечными пистолетами

Напавшие на посольство КНДР в Мадриде были вооружены игрушечными пистолетами, приобретенными в местном магазине. Об этом сообщает испанская газета El Mundo.

"Пистолеты, которые купил подозреваемый, находятся в свободной продаже. Они являются точной копией пистолетов, которыми вооружена полиция", - пишут журналисты. По словам директора магазина, один из нападавших купил пистолеты, ножи, балаклавы и наручники, заплатив за все это примерно 800 евро наличными. Больше его в магазине не видели.

Нападение на посольство Северной Кореи было совершено 22 февраля. Лидер нападавших попросил встречи с временным поверенным в делах КНДР. Оказавшись на территории дипломатической миссии, он открыл ворота своим сообщникам, которые ворвались в здание, избили и связали дипломатов, а также похитили телефоны, ноутбуки и жесткие диски. Через несколько часов злоумышленники скрылись на нескольких машинах с дипломатическими номерами.

По сведениям испанской полиции, все нападавшие к настоящему времени установлены, на их арест выдан международный ордер.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что нападение на посольство Северной Кореи в столице Испании Мадриде в самой КНДР назвали "серьезной террористической атакой". Официальное заявление было сделано лишь в конце марта.

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