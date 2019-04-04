Напавшие на посольство КНДР оказались вооружены игрушечными пистолетами

Напавшие на посольство КНДР в Мадриде были вооружены игрушечными пистолетами, приобретенными в местном магазине. Об этом сообщает испанская газета El Mundo.
"Пистолеты, которые купил подозреваемый, находятся в свободной продаже. Они являются точной копией пистолетов, которыми вооружена полиция", - пишут журналисты. По словам директора магазина, один из нападавших купил пистолеты, ножи, балаклавы и наручники, заплатив за все это примерно 800 евро наличными. Больше его в магазине не видели.
Нападение на посольство Северной Кореи было совершено 22 февраля. Лидер нападавших попросил встречи с временным поверенным в делах КНДР. Оказавшись на территории дипломатической миссии, он открыл ворота своим сообщникам, которые ворвались в здание, избили и связали дипломатов, а также похитили телефоны, ноутбуки и жесткие диски. Через несколько часов злоумышленники скрылись на нескольких машинах с дипломатическими номерами.
По сведениям испанской полиции, все нападавшие к настоящему времени установлены, на их арест выдан международный ордер.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что нападение на посольство Северной Кореи в столице Испании Мадриде в самой КНДР назвали "серьезной террористической атакой". Официальное заявление было сделано лишь в конце марта.
Читайте также: В КНДР назвали "террористической атакой" нападение на посольство этой страны в Мадриде
Советник президента США раскритиковал КНДР за неготовность к разоружению
В Мадриде задержали пассажира метро, точившего нож в вагоне
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.
Известная активистка Ирина Фарион заявила, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского необходимо посадить в тюрьму.
Итоги первого тура президентских выборов на Украине для "Правды.Ру" прокомментировал лидер Движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот.