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Напавшие на посольство КНДР оказались вооружены игрушечными пистолетами

Мир

Напавшие на посольство КНДР в Мадриде были вооружены игрушечными пистолетами, приобретенными в местном магазине. Об этом сообщает испанская газета El Mundo. 

Напавшие на посольство КНДР оказались вооружены игрушечными пистолетами. 402348.jpeg

"Пистолеты, которые купил подозреваемый, находятся в свободной продаже. Они являются точной копией пистолетов, которыми вооружена полиция", - пишут журналисты. По словам директора магазина, один из нападавших купил пистолеты, ножи, балаклавы и наручники, заплатив за все это примерно 800 евро наличными. Больше его в магазине не видели. 

Нападение на посольство Северной Кореи было совершено 22 февраля. Лидер нападавших попросил встречи с временным поверенным в делах КНДР. Оказавшись на территории дипломатической миссии, он открыл ворота своим сообщникам, которые ворвались в здание, избили и связали дипломатов, а также похитили телефоны, ноутбуки и жесткие диски. Через несколько часов злоумышленники скрылись на нескольких машинах с дипломатическими номерами. 

По сведениям испанской полиции, все нападавшие к настоящему времени установлены, на их арест выдан международный ордер. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что нападение на посольство Северной Кореи в столице Испании Мадриде в самой КНДР назвали "серьезной террористической атакой". Официальное заявление было сделано лишь в конце марта. 

Читайте также: В КНДР назвали "террористической атакой" нападение на посольство этой страны в Мадриде 

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Темы Мадрид Испания нападение Северная Корея посольство КНДР
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