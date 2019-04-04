Американские любители фитнеса полюбили огуречный рассол

Огуречный рассол пользуется высоким спросом среди американцев, занимающихся фитнесом. Об этом сообщает газета The New York Times. Цены на этот напиток варьируются от 3 до 15 долларов.
В Соединенных Штатах открываются специализированные магазины по продаже рассола, в которых напиток продается отдельно от маринованных в нем огурцов.
По словам спортивных специалистов, рассол способен помочь при спазмах, возникающих в мышцах в результате обезвоживания при высокой физической нагрузке, поскольку он богат натрием и калием. "Это стало одним из последних увлечений. Я не вижу в этом проблемы, пока люди не злоупотребляют этим напитком", - приводит газета мнение одного из медиков.
Любители рассола встречаются не только среди поклонников фитнеса и здорового образа жизни, но и среди профессиональных боксеров, бойцов ММА и бегунов на длинные дистанции. Они считают, что напиток отлично восстанавливает энергию после тренировок и снижает вероятность возникновения судорог.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам американских ученых, мужчины активнее интересуются спортом в силу эволюционных особенностей. Эволюция сформировала у мужчин склонность к соперничеству с другими, тогда как женщины охотнее идут на контакт и предпочитают кооперироваться.
Читайте также: Ученые: От спорта не худеют
Спорт сокращает жизнь - доказано учеными
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.
Известная активистка Ирина Фарион заявила, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского необходимо посадить в тюрьму.
Итоги первого тура президентских выборов на Украине для "Правды.Ру" прокомментировал лидер Движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот.