Американские любители фитнеса полюбили огуречный рассол

Огуречный рассол пользуется высоким спросом среди американцев, занимающихся фитнесом. Об этом сообщает газета The New York Times. Цены на этот напиток варьируются от 3 до 15 долларов.

В Соединенных Штатах открываются специализированные магазины по продаже рассола, в которых напиток продается отдельно от маринованных в нем огурцов.

По словам спортивных специалистов, рассол способен помочь при спазмах, возникающих в мышцах в результате обезвоживания при высокой физической нагрузке, поскольку он богат натрием и калием. "Это стало одним из последних увлечений. Я не вижу в этом проблемы, пока люди не злоупотребляют этим напитком", - приводит газета мнение одного из медиков.

Любители рассола встречаются не только среди поклонников фитнеса и здорового образа жизни, но и среди профессиональных боксеров, бойцов ММА и бегунов на длинные дистанции. Они считают, что напиток отлично восстанавливает энергию после тренировок и снижает вероятность возникновения судорог.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам американских ученых, мужчины активнее интересуются спортом в силу эволюционных особенностей. Эволюция сформировала у мужчин склонность к соперничеству с другими, тогда как женщины охотнее идут на контакт и предпочитают кооперироваться.

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