Против Хуана Гуаидо начали уголовное расследование

Глава комиссии по вопросам права Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа рассказал журналистом об открытии уголовного процесса против венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуиадо.

Серпа отметил, что Гуиадо должен "заплатить за все свои действия против Венесуэлы, за предательство Родины". Ранее Хуана Гуаидо лишили парламентской неприкосновенности. Это сделало Национальное учредительное собрание Венесуэлы, которое было сформировано 2 апреля взамен распущенному парламенту страны.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что российские пранкеры Лексус и Вован разыграли Хуана Гуиадо. Пранкеры представились президентом Швейцарии Уэли Маурером. Они поздравили Хуана Гуаидо с признанием и призвали его к установлению новых дипломатических отношений между Швейцарией и Венесуэлой. Лексус и Вован также рассказали Гуиадо, что в швейцарских банках находится множество счетов действующего правительства Венесуэлы. По словам пранкеров, в последнее время наблюдается большое количество переводов в российские компании ThenderFirst и Azino 777. Пранкеры отметили, что вклады Николаса Мадуро в российские компании приносят ему "огромные проценты".

На фото: Хуан Гуаидо

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