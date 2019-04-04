В Белом доме разрабатывают план спасения экономики Венесуэлы

В Белом доме приступили к разработке плана восстановления экономики Венесуэлы, поскольку у американской администрации нет никаких сомнений в том, что в самом скором времени Николас Мадуро покинет пост президента Венесуэлы. Об этом сообщает газета Christian Science Monitor.

По словам экономического советника Белого дома Ларри Кадлоу, смена действующего режима в Венесуэле является вопросом нескольких дней, поэтому администрация США направила все свои усилия на разработку плана экономической поддержки республики.

Он добавил, что Белый дом активно сотрудничает с банками и Менждународным валютным фондом, чтобы создать общую стратегию восстановления и оживления кризисной экономики Венесуэлы.

"Это будет план спасения, план реструктуризации, это будет план вливания наличности в эту страну", - заключил он.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что государственный секретарь США Майк Помпео назвал президента Николаса Мадуро "худшим из худших тиранов".

"Мы собирается сделать то, что нужно, чтобы убедиться, что воцарилась демократия и у народа Венесуэлы появилось более светлое будущее", - сказал тогда Помпео.

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