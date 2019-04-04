Великобритания рассекретила документы о возможном начале третьей мировой войны

Национальный архив Великобритании рассекретил часть документов периода холодной войны, которые содержат возможные причины начала нового мирового конфликта. В сопровождение к опубликованным документам архив решил сделать целую экспозицию.

Например, во время холодной войны британское правительство распространяло листовки, в которых населению объясняли о простейших средствах защиты при ядерном ударе. Соответствующая экспозиция была открыта в Национальном архиве. Там показывается типичное убежище собранное из мебели и подручных средств, запас продуктов питания, и другие сопутствующие вещи.

В архиве есть и более "серьезные" документы, например, об учениях Wintex-Cimex, которые были организованы НАТО для отработки действий в случае ядерной угрозы. В документах рассматривается сценарий вторжения советских войск в Югославию. После обстрела британских военных баз советской армией, премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер санкционировала бы запуск 29 ядерных ракет по Советскому Союзу.

На случай начала ядерной войны было даже предусмотрено обращение королевы Елизаветы II к британскому народу. "Ни на секунду я не представляла, что однажды мне придется обратиться к своему народу с такой новостью", — говорится в обращении королевы.

Особую ценность представляет ветхий лист бумаги, на котором написаны различные проценты, в архиве его так и называю "документ с процентами". На нем якобы делили Восточную Европу Уинстон Черчилль и Иосиф Сталин. На документе можно идентифицировать надпись: "Румыния — России 90%, остальным — 10%; Югославия — 50/50".

Документы британской разведки MI5 говорят о том, что по поручению правительства известный писатель Джордж Оруэлл составил список людей "сочувствующих коммунизму".

Напомним, "Правда.Ру" публиковала обзор на рассекреченные документы времен ВОВ.

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