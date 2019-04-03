Украинский министр назвал условия для возобновления авиасообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что говорить о возобновлении авиасообщения с Россией можно будет после "возвращения" Крыма и Донбасса.

Владимир Омелян

"Чтобы мы вернулись к переговорам по возобновлению авиасообщения с Россией, она должна вернуть нам оккупированные территории — Крым и Донбасс и заплатить репарации за почти 400 лет оккупации. Возможно, после этого, мы разрешим российским самолетам использовать украинское воздушное пространство", — рассказал Омелян журналистам.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о громком заявлении Владимира Омеляна в 2017 году относительно запрета на посадку самолетов российских авиакомпаний в украинских аэропортах, а также их пролет над территорией Украины, который был введен в 2015 году.

Также "Правда.Ру" публиковала предложение Росавиации восстановить авиасообщения Украине. В Росавиации отметили, что восстановление авиасообщения между Россией и Украиной отвечает прямым интересам как россиян, так и украинцев.

На фото: Владимир Омелян

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