Финский МИД не будет дарить подарки ради спасения окружающей среды

Министерство иностранных дел Финляндии совместно с финским отделением Всемирного фонда дикой природы разработало рекомендации по спасению окружающей среды.
В разработанных рекомендациях изложены тезисы о том, как сделать проведение различных собраний, брифингов, семинаров, совещаний, пресс-конференций, круглых столов и других мероприятий более щадящими для окружающей среды.
Текст инструкции МИД Финляндии представило на суд общественности сегодня, 3 апреля.
Так, в тексте говорится о том, что отныне при организации тех или иных мероприятий финское дипломатическое ведомство будет включать в меню лишь сезонные блюда с преобладанием растительной пищи. Воду, соки и прочие прохладительные напитки в МИД Финляндии намерены наливать лишь в графины, отказавшись от использования пластиковых бутылок.
Также грядущие мероприятия планируется организовать таким образом, чтобы его участники имели возможность прибыть в назначенное место не только на личном автомобиле, но и с помощью общественного транспорта. Информационные материалы, отмечают в Министерстве иностранных дел Финляндии, отныне будут рассылаться лишь в электронном виде.
Примечательно, что в финском внешнеполитическом ведомстве планируют даже прекратить раздачу гостям пакетов с подарками.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты из международной независимой неправительственной экологической организации Greenpeace составили рейтинг стран с самым чистым воздухом. Так, выяснилось, что самый чистый воздух в мире именно в Финляндии.
Фото: pxhere.com.
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