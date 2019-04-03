В конгресс США внесут еще один законопроект с угрозами жестких санкций против России

В ближайшее время американские сенаторы внесут в Конгресс Соединенных Штатов Америки законопроект с угрозами очередных жестких санкций в отношении Российской Федерации.
Об этом сообщает международное агентство новостей Reuters.
Сенаторы, отмечают автора материала, таким образом хотят предотвратить возможное вмешательство России в американские выборы.
Законопроект, отмечает Reuters, носит название Defending Elections against Trolls from Enemy Regimes Act. В переводе на русский язык это означает "Закон о защите выборов от троллей, представляющих враждебные режимы".
Законопроект, пишут авторы материала, предусматривает возможность введения ограничительных мер против банковского, энергетического и оборонного секторов экономики Российской Федерации, а также в отношении суверенного российского долга.
Согласно законопроекту, отмечает Reuters, в течение месяца после любых американских выборов федерального масштаба глава национальной разведки Соединенных Штатов Америки должен указать, имело ли место быть вмешательство России в голосование.
Если вмешательство Москвы в американские выборы подтвердится, то буквально через 10 дней законопроект этот должен будет вступить в свою законную силу.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, будто его стране удастся наладить дипломатические отношений с Российской Федерацией. Такими мыслями глава государства поделился в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
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