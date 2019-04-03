WP: Россия переиграла США в Венесуэле

Издание The Washington Post считает, что России удалось удержать Николаса Мадуро у власти, поскольку протестная волна в Венесуэле сходит на нет. Москва оказывает существенную помощь действующему режиму с переработкой тяжелой нефти, а также увеличивает поставки медикаментов и пшеницы.

Николас Мадуро

Более того, аналитики издания отмечают изменение политики Белого дома, который еще несколько месяцев назад утверждал, что до краха режима Мадуро осталось несколько дней. Сегодня американские дипломаты уже не так уверены в успехе боливарианской революции.

Несмотря на то, что Хуана Гуаидо признали временным президентом более 50 стран, власть Николаса Мадуро никак не пошатнулась. Журналисты WP связывают это с тем, что Мадуро имеет поддержку Турции, Китая и России.

Сказать, что США перестали держать руку на пульсе событий Венесуэлы - тоже нельзя. Это подтверждает острая реакция администрации президента США на приземление двух российских самолетов с военными в аэропорту Каракаса. Вашингтон объявил действия России "провокацией", однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что российские военные прибыли для обслуживания комплексов C-300 на фоне проблем с электроснабжением.

Также Песков добавил, что Российская Федерация никак не вмешивается во внутренние дела Венесуэлы, а США не должны интересовать вопросы двустороннего сотрудничества Венесуэлы и РФ.

Действия России не остались без ответа. Уже 2 апреля Николас Мадуро выступил с официальным заявлением о том, что в республике готовится "энергетический переворот". Это подтверждают недавние атаки на энергетические объекты страны. Цель третьей силы, которая организовала террористическую атаку на электростанцию - дестабилизировать ситуацию и спровоцировать новую волну протеста, - считает Мадуро.

В ответ на действие диверсантов Мадуро заявил о начале "энергетической войны". Он переназначил министра энергетики, а также восстановил министерство науки и технологий, которому поручил расследовать кибернетические и электромагнитные атаки.

В WP утверждают, что Россия заинтересована в сохранении Николаса Мадуро на посту главы государства, чтобы оправдать свои вложения в Венесуэлу. По предварительным данным, Мадуро задолжал российскому Минфину около 3,1 миллиардов долларов, а также 2 миллиарда долларов "Роснефти".

Напомним, "Правда.Ру" публиковала материал, в котором рассказывала о кибернетических атаках на энергосистему Венесуэлы.

На фото: президент Венесуэлы Николас Мадуро

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