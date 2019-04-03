Трамп ошибся, рассказывая о месте рождения своего отца

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ошибся, рассказывая о месте рождения своего отца.

Инцидент произошел в ходе общения Дональда Трампа с представителями средств массовой информации.

О произошедшем общественности сообщает американская ежедневная деловая газета The Washington Post.

Так, глава государства заявил, пишут авторы материала, что его отец родился в Германии. "В замечательнейшем месте" в Германии, подчеркнул Дональд Трамп. Именно поэтому, признался действующий президент США, он и питает к этой европейской стране теплые и нежные чувства.

Но, отмечают авторы материала, на самом деле отец Дональда Трампа родился не в Германии, а в Соединенных Штатах Америки. Случилось это, сообщает The Washington Post, в 1905 году.

Дед же национального лидера США, признают журналисты, действительно родился в Германии, но уже позже эмигрировал за океан. В США дедушке Дональда Трампа, судя по всему, не понравилось — он попытался вернуться на родину, но его выслали обратно за незаконную миграцию.

Примечательно, что президент Соединенных Штатов Америки далеко не первый раз врет о месте рождения своего родного отца. Так, указывают средства массовой информации, в минувшем году, обсуждая отношения Вашингтона со странами Старого света, Дональд Трамп неоднократно бахвалился тем, что его отец якобы родился в Германии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Дональду Трампу потребовался лимузин и с десяток автомобилей сопровождения, чтобы преодолеть четверть километра.

Фото: страница Дональда Трампа в facebook.com.

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