Порошенко сообщил о смерти украинской пулеметчицы с позывным "Ведьма"

Действующий президент Украины Петр Порошенко сообщил о смерти пулеметчицы Вооруженных сил Украины Яны Червоной. Женщина, напомним, была известна под емким и лаконичным позывным "Ведьма".

О гибели украинского солдата глава государства сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Новость Петр Порошенко, что примечательно, назвал "тяжкой вестью с фронта". По словам действующего президента Украины, "Ведьма" погибла в результате массового обстрела позиций 54-ой механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

"Прямое попадание мины в блиндаж", — указал Петр Порошенко.

Вместе с Яной Червоной погиб и ее сослуживец Александр Милютин. Оба, написал глава государства на своей странице в социальной сети Facebook, настоящие "защитники Украины".

Украинские средства массовой информации сообщают, что Яна Червоная — пулеметчица под позывным "Ведьма" — воевала на стороне Вооруженных сил Украины на Донбассе с осени 2016 года.

Отметим, что погибшая в результате массового обстрела позиций ВСУ Яна Червоная была известной ярой фанаткой действующего президента Украины. Так, буквально за несколько дней до ее смерти женщина получила большую коробку ее любимых конфет "Рошен". Крупная украинская кондитерская корпорация, напомним, принадлежит Петру Порошенко.

Хвастаясь сладостями на своей странице в социальной сети Facebook, Червоная пошутила про то, что угощать ими будет лишь тех сослуживцев, что голосовали за Петра Порошенко.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 31 марта, состоялись выборы президента Украины. Ни один из кандидатов, отметим, не набрал необходимого для победы количества голосов. 21 апреля текущего года состоится второй тур голосования. В нем в качестве конкурентов встретятся лидеры президентской гонки — нынешний глава постсоветской республики Петр Порошенко и украинский актер и шоумен Владимир Зеленский.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Петр Порошенко планирует перед вторым туром президентских выборов визит в Германию. Там глава государства намерен заполучить "поддержку в предвыборной борьбе".

Фото: личная страница Яны Червоной в Facebook.

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