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Властям Кипра лучше проверять тех, кто получает "золотые паспорта"

Мир

27 апреля 2015 года сбылась заветная мечта российского предпринимателя Эмиля Гайнулина, одного из владельцев компании "Подводтрубопроводстрой", которая на протяжении нескольких лет была одним из самых крупных подрядчиков российской газовой монополии "Газпром" — именно в этот день он получил паспорт гражданина Республики Кипр — документ, позволяющий ему, в том числе, без ограничений перемещаться по миру.

Основанием для получения Эмилем Гайнулиным кипрского гражданства стали инвестиции — более чем за 3,5 миллиона евро он приобрел жилой дом в одном из самых престижных районов города Лимассол, в местечке под названием Айиос Тихонас.

Кипрская программа "Паспорт в обмен на инвестиции" неоднократно становилась объектом критики со стороны властей ЕС именно вследствие того, что многие "новые киприоты" могли использовать низкий уровень проверок с целью отмывания капиталов.

Власти Кипра неоднократно декларировали, что гражданами страны, входящей в Евросоюз, должны становиться исключительно лица без криминального прошлого, а также те, кто может обосновать происхождение своих средств. Но так ли это, на самом деле?

Эмиль Гайнулин в точности представляет собой образец обратного. Так, например, он скрыл факт того, что в ноябре 1999 года в отношении него, а также ряда других лиц, имевших отношение к ФПК "Люкон", Главной военной прокуратурой при Генеральной прокуратуре Российской Федерации было возбуждено уголовное дело № 29/00/0017-96. Вследствие чего, сам Эмиль Гайнулин, который в этот момент находился в Праге, Чешская Республика, был арестован и на основании запроса российских властей экстрадирован на родину.

Если бы киприоты более тщательно изучили предпринимательскую деятельность Эмиля Гайнулина, который с 1993-го по 1999 год занимал должность вице-президента ФПК "Люкон", то они, наверняка, бы выяснили, что ему вменялось совершение тяжких экономических преступлений.

Кстати, как известно, именно в этот период Эмиль Гайнулин заработал свой "первый" миллион, создав финансово-экономическую базу для будущих инвестиций на Кипре.

Не исключено, что само по себе участие Эмиля Гайнулина в этой компании могло послужить веским основанием для отказа в выдаче ему кипрского паспорта — ФПК "Люкон", название которой расшифровывается как "Люберецкий концерн", по слухам, создавалась на деньги одного из самых жестоких и кровавых российских преступных сообществ — Люберецкого. Однако это не произошло, более того, кипрские власти позволили Эмилю Гайнулину инвестировать дополнительные 100 миллионов долларов в бизнес компании EquixGroup, которая в 2015 году открыла ряд магазинов на территории Новой Марины города Лимассол, в том числе и бутик английского ювелирного дома Graff Diamonds

Согласитесь, если власти островного государства легко приняли в свои "ряды" нового киприота Эмиля Гайнулина, то что говорить о других соискателях "золотых паспортов"?

Более того, Эмилю Гайнулину было даже дозволено заработать на паспортной программе — в 2016 году его деловые партнеры Руслан Горюхин и Михаил Опенгейм так же, как и он, получили соответствующие документы, приобретя при посредничестве Эмиля Гайнулина две шикарные виллы с причалами для катеров все в той же лимассольской Марине. (Стоит отметить, что Эмиль Гайнулин продал им элитную недвижимость с баснословной наценкой, заработав на этой операции около одного миллиона евро.)

Окрыленный успехом Эмиль Гайнулин умудрился получить и выгодного соинвестора в бизнес компании Equix Group. В 2016 году дочь Михаила Опенгейма вложила 2,5 миллиона евро в галерею современного искусства Halcyon Gallery, при этом приобретя жилой домик за 0,5 миллиона евро, расположенный в деревне, находящейся неподалеку от Лимассола. Судя по всему, ради получения "золотого паспорта" она закрыла глаза на то, что его стоимость была в несколько раз Эмилем Гайнулиным завышена.

В чем же причина подобной "щедрости" и неразборчивости в инвестициях?

Дело в том, что, как и Эмиль Гайнулин, Руслан Горюхин и Михаил Опенгейм зарабатывают свои капиталы на банальном и ничем не прикрытом присваивании бюджетных средств, создавая видимость выполнения строительных работ для крупнейших российских государственных корпораций. (По имеющейся у нас информации, речь идет о завышении стоимости более чем в три раза.) Очевидно, что при многомиллиардных объемах поступлений денежных средств в совокупности с минимальными налоговыми отчислениями считать такие "мелочи", как инвестиции в кипрские паспорта, себе дороже.

Возможно, что при более рациональном подходе таким людям, как Эмиль Гайнулин, не нужно было бы создавать притворную видимость благотворительности, а у российского государства были бы достаточные средства для реализации всех социальных программ, не прибегая к помощи "благотворителей" и "добродетелей".

Справедливости ради стоит отметить, что в отличие от Эмиля Гайнулина его бывший партнер по бизнесу компании Equix Group Рустэм Магдеев — истинный меценат. Он строит мечети, помогает начинающим российским спортсменам, финансирует производство различных документальных фильмов, а совсем недавно выступил спонсором установки памятника Рудольфа Нуриева в Казани, за что получил в определенных кругах кличку Летящий татарин.

Не исключено, что Рустэму Магдееву в отличие от кипрских властей удалось правильно сориентироваться: он выкупил акции Эмиля Гайнулина в EquixGroup, не пожелав обременять себя порочащими связями.

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Темы Кипр олигархи меценаты Эмиль Гайнулин Рустэм Магдеев кипрское гражданство
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