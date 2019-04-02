Лавров: Порошенко "отбился от рук" Европы и надеется на американских "заступников"

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что действующий президент Украины Петр Порошенко "отбился от рук" Европы.

Об этом глава российского дипломатического ведомства заявил в интервью газете "Московский комсомолец".

Так, указал Сергей Лавров, нынешний глава Украины Петр Порошенко больше не слушается ни Францию, ни Германию — политических флагманов современной Европы. То, что их "подопечный" — так глава МИД РФ назвал Порошенко — "отбился от рук", очевидно. Глава Украины, делится Сергей Лавров, не боится не подчиняться Европе. Порошенко, заявил глава российского дипломатического ведомства, надеется на своих американских "заступников".

Но и Берлин с Парижем, указывает Сергей Лавров, публично "не наседают" на Петра Порошенко. Дело в том, объясняет глава Министерства иностранных дел Российской Федерации, что тем самым Германия и Франция лишь дискредитируют себя. Когда президент Украины вновь их ослушается, подчеркивает Лавров, Берлину с Парижем придется признать, что их "пособничество" потерпело крах.

Отметим, что внимание средств массовой информации, мировой общественности и глав большинства государств мира сегодня буквально приковано к Украине. Дело в том, что в минувшее воскресенье, 31 марта, в постсоветской республике состоялись выборы главы государства.

Но, однако, ни одному из кандидатов не удалось набрать необходимого для победы количества голосов. 21 апреля текущего года на Украине состоится второй тур президентских выборов. В нем примут участие лидеры прошедшего на выходных голосования — действующий президент страны Петр Порошенко и украинский актер, шоумен и телеведущий Владимир Зеленский.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что член палаты депутатов Берлина и политической партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн призвал уважать итоги референдума в Крымском полуострове о его вхождении в состав Российской Федерации.

Также "Правда.Ру" писала о том, что Петр Порошенко перед вторым туром президентских выборов планирует визит в Германию. Там он якобы намерен заполучить "поддержку в предвыборной борьбе".

Фото: официальный сайт МИД РФ.

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