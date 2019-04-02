Больше половины граждан США оказались не против президента-гея

Новостное подразделение американской вещательной телевизионной сети NBC и ежедневная американская деловая газета The Wall Street Journal провели любопытное исследование.

Так, американские средства массовой информации решили выяснить, как граждане Соединенных Штатов Америки отнесутся к президенту с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Результаты исследования, отметим, оказались более чем любопытными.

Большинство респондентов — 52 % — заявили о своем положительном отношении к президенту-гею. Кроме того, сообщают NBC и The Wall Street Journal, 14 % опрошенных американцев заявили, что отнеслись бы к такому кандидату "с энтузиазмом".

Примечательно, что результаты опроса этого года значительно отличаются от аналогичного опроса 2006 года. Тогда, отмечают социологи, более трети американцев выступили против кандидата с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Отметим, что опрос был проведен после того, как глава американского города Саут-Бенд Пит Буттиджич, который является отрытым геем, заявил общественности о своем намерении участвовать в президентской кампании 2020 года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Соединенных Штатах Америки предложили продать один из своих штатов, Монтану, соседней Канаде. На вырученные деньги — 1 триллион долларов — можно частично погасить государственный долг страны. Монтана все равно бесполезна, считает автор петиции.

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