Британский парламент не нашел доказательств вмешательства России в Brexit, но создал спецкомитет по изучению фейков

Британские парламентарии создали на базе законодательного органа специальный комитет, который занимается изучением фейковых новостей и дезинформации.

Напомним, парламент Великобритании уже проводил расследование вмешательства России в референдум по Brexit, который прошел в 2016 году. Расследованием занимался комитет палаты общин по цифровым технологиям, культуре СМИ и спорту. Осенью 2018 года комитетов были опубликованы данные, согласно которым подтверждения о вмешательстве России в Brexit не были подтверждены.

Несмотря на отсутствие доказательств, комитет дал парламентариям ряд рекомендаций, чтобы исключить подобные события в будущем. На базе этих рекомендаций был создан новый комитет, который займется изучением дезинформации и ее влиянием на демократические институты.

На первом заседании комитета, которое пройдет в мае текущего года, выступит министр по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Джереми Райт.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Великобритания планирует начать бороться с Россией по "правилам" холодной войны. Впрочем, речь не только в России. В оборонном ведомстве начнет работу специальное подразделение, которое будет отслеживать угрозы со стороны враждебных стран. К таковым, помимо в России, в Лондоне относят Иран и Китай.

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