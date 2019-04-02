Тимошенко отказалась от поддержки Зеленского и Порошенко во втором туре

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, что оба кандидата, которые вышли во второй тур президентских выборов не смогут эффективно управлять государством. Поэтому Тимошенко отказалась поддерживать кого-либо во втором туре голосования.
"По моему мнению, ни Владимир Зеленский, ни Петр Порошенко не обладают достаточными навыками, чтобы избавить украинцев от злободневных проблем. Кандидаты, которые прошли во второй тур голосования по решению ЦИК, не смогут остановить кровопролитие на Донбассе, и не будут решать проблемы обычных людей. Поэтому я не буду призывать голосовать за них", — заявила Юлия Тимошенко.
Юлия Тимошенко призвала своих сторонников поддержать ее на парламентских выборах, которые пройдут уже этой осенью.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что выдвигая свою кандидатуру на пост президента Украины в 2019 году, Юлия Тимошенко уже в третий раз пытается стать главой государства. На Украине регулярно ведутся разговоры о том, чтобы упразднить пост президента (или оставить за ним чисто церемониальные функции по примеру Германии), однако этого пока не случилось и вряд ли стоит ожидать подобного в ближайшее время: слишком много желающих порулить и "подерибанить".
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