США ждет дефицит авокадо в случае закрытия границы с Мексикой

Планы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по закрытию границы с Мексикой могут привести к дефициту в стране некоторых импортных продуктов, прежде всего авокадо. Об этом сообщает радиостанция "Голос Америки".

По словам президента крупнейшего американского производителя авокадо Mission Produce Стива Барнарда, США сильно зависят от поставок мексиканских фруктов, овощей и алкоголя. Больше половины всех импортируемых американских овощей и около 40% фруктов выращиваются на территории Мексики.

"Он не мог подобрать худшее время года, так как сейчас Мексика фактически поставляет 100% авокадо в США. Калифорния только начинает, и они имеют очень небольшой урожай, но сейчас они не в наличии и не будут еще с месяц", - сказал Барнард.

Он добавил, что запасы авокадо в стране закончатся уже через три недели после закрытия границы с Мексикой.

Ранее, 31 марта, президент Дональд Трамп рассказал о своих планах закрыть границу, если Мексика не предпримет срочные меры для сокращения потока мигрантов в Соединенные Штаты.

Также "Правда.Ру" писала о том, что США перебрасывают на границу с Мексикой вооруженные подразделения, стремясь помешать мигрантам, движущимся в направлении американской границы.

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