США ждет дефицит авокадо в случае закрытия границы с Мексикой

Планы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по закрытию границы с Мексикой могут привести к дефициту в стране некоторых импортных продуктов, прежде всего авокадо. Об этом сообщает радиостанция "Голос Америки".
По словам президента крупнейшего американского производителя авокадо Mission Produce Стива Барнарда, США сильно зависят от поставок мексиканских фруктов, овощей и алкоголя. Больше половины всех импортируемых американских овощей и около 40% фруктов выращиваются на территории Мексики.
"Он не мог подобрать худшее время года, так как сейчас Мексика фактически поставляет 100% авокадо в США. Калифорния только начинает, и они имеют очень небольшой урожай, но сейчас они не в наличии и не будут еще с месяц", - сказал Барнард.
Он добавил, что запасы авокадо в стране закончатся уже через три недели после закрытия границы с Мексикой.
Ранее, 31 марта, президент Дональд Трамп рассказал о своих планах закрыть границу, если Мексика не предпримет срочные меры для сокращения потока мигрантов в Соединенные Штаты.
Также "Правда.Ру" писала о том, что США перебрасывают на границу с Мексикой вооруженные подразделения, стремясь помешать мигрантам, движущимся в направлении американской границы.
Читайте также: Трамп назвал самую опасную страну мира
Трамп готов построить "стену" из людей на границе с Мексикой
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.
Лишенный прав водитель такси из СКФО в Москве сбил сотрудника ДПС, оформлявшего протокол на Тестовской улице столицы. Теперь таксисты ждут "мощный пресс".
Почему президент США Дональд Трамп признал Голанские высоты частью территории Израиля именно сейчас? Можно ли рассматривать это как "плевок в лицо" Саудовской Аравии, объявившей себя покровителем арабского сопротивления? На эти вопросы "Правде.Ру" ответил эксперт.