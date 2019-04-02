Nation: "рашагейт" - очередной гвоздь в гроб американской демократии

Профессор и историк Стивен Коэн опубликовал в издании The National статью, в которой рассказал о том, что потеряли США при раздувании истерии вокруг "рашагейта". По его мнению, само допущение мысли о вмешательстве России в американские выборы - беспрецедентное событие, которое угрожает общему принципу демократии.

"Мы не просто допускаем такую возможность, большое количество политиков, общественных деятелей, журналистов и известных личностей уже открыто обвиняют Россию в том, что это она помогла Дональду Трампу получить должность главы государства в США", - утверждает Коэн.

Коэн задается вопросом, как эти самые люди, которые называли Трампа "агентом" и "марионеткой" Кремя, будут вести себя дальше. Принесут ли они свои извинения президенту, как этого требуют правила приличия? Обосную ли свои обвинения, пояснят мотивы? Но это далеко не главное, - утверждает автор статьи.

По его мнению, США заплатили намного больше, чем 40 миллионов долларов, которые были потрачены на расследование спецпрокурора Мюллера. Прежде всего, "рашагейт" плотно въелся в политическую экосистему США и еще долго будет давать о себе знать, разлагая любые демократические институты. Более того, Стивен Коэн отметил парадокс, при котором стремления "защитить американские выборы от сторонних вмешательств" подорвали доверие ко всему избирательному процессу в США.

"Американские новостные СМИ получили смертельный удар по репутации, когда Мюллер не представил никаких доказательств по поводу сотрудничества Трампа с Россией. Причем произошедшее вряд ли можно отнести к халатности или небрежности журналистов. А самое главное то, что никто из них даже не сожалеет об участии в раздувании этой истерии", - утверждает Коэн.

Напомним, "Правда.Ру" уже публиковала мнение эксперта Стивена Коэна, который утверждал, что "рашагейт" нанес непоправимый удар по США, как по политическому институту. По словам Коэна, Америка не только подорвала доверие к своим органам исполнительной и законодательной власти, но и довела отношения с Россией до кризисного состояния. В итоге, американский лидер не может наладить отношения с Москвой из-за давления со стороны правительства.

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