НСН: Тимошенко отказалась от выхода во второй тур в пользу Зеленского

Кандидат в президенты Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко намерено отказалась от выхода во второй тур выборов в пользу Владимира Зеленского. Об этом сообщает агентство "НСН".
По мнению президента Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко, у Тимошенко была возможность составить конкуренцию действующему президенту Украины Петру Порошенко, однако она приняла решение выйти из гонки.
"На Украине никто не готовится побеждать за счет голосов избирателей. Все готовятся побеждать за счет махинаций и фальсификаций", - сказал он в интервью агентству.
Напомним, во второй тур президентских выборов на Украине вместе с Владимиром Зеленским (30,2% голосов) вышел также Петр Порошенко (15,9%). Юлия Тимошенко с 13,3% процентами голосов избирателей из гонки выбывает. Министр юстиции Украины Павел Петренко, заявил, что результаты обжалованию не подлежат.
Ранее Тимошенко в эфире программы "В гостях у Дмитрия Гордона" представила данные, собранные ее командой, по которым она получила 31% голосов избирателей, Владимир Зеленский - 20,8%, а Петр Порошенко - 15%.
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