Советник Трампа выступил с угрозами Кубе и Китаю

Соединенные Штаты Америки намерены привлечь Кубу к "ответственности за подрыв демократии в Венесуэле". Также американское правительство собирается и дальше защищать Тайвань от Китайской народной республики.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Так, помощник действующего президента страны Дональда Трампа обвинил Кубу в "участии в продолжающихся репрессиях Мадуро против народа Венесуэлы". Китай же, указал Джон Болтон, устраивает военные провокации в отношении Тайваня.

Советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности заявил, что провокации КНР "не завоюют сердца и умы на Тайване". Пекин, уверен Джон Болтон, лишь "укрепляет решимость" сторонников демократии по всему миру.

Специалист также подчеркнул, что США защищали и будут защищать Тайвань от Китайской народной республики.

Напомним, что несколько месяцев назад США объявили действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро тираном, а его власть в стране объявили незаконной. Примечательно, что многие государства Европы и подавляющее большинство стран Латинской Америки Вашингтон поддержали.

Тайвань же, или, как его еще называют, Китайская республика, стремится, напомним, к независимости от Китайской народной республики. Отметим, что Тайвань — островное государство по своей сути — не оспаривает и не собирается оспаривать того факта, что Пекин контролирует материковый Китай. Поднебесная же, что примечательно, все равно не признает суверенитета Тайваня и стремится сделать тамошние территории подконтрольными себе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что советский и российский политический деятель, первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев осудил современные Соединенные Штаты Америки за стремление к абсолютной гегемонии.

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