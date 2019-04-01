Старейшую тюрьму Японии превратят в дорогой отель

Старейшую тюрьму современной Японии хотят превратить в дорогостоящий люксовый отель.
Об этом сообщает японское издание News On Japan.
Речь, пишут авторы материала, идет о тюрьме Нара. Помимо самой реконструкции здания, отмечают японские средства массовой информации, строители и инженеры также займутся укреплением фундамента для повышения его устойчивости к землетрясениям.
Примечательно, что японцы отнеслись к идее довольно скептически. Дело в том, что легендарная тюрьма Нара имеет большую историческую ценность. Она была построена в эпоху Мэйдзи — на стыке 19-го и 20-го веков. В эксплуатацию тюрьму же ввели сразу же после строительства, в начале прошлого столетия.
В 2017 году тюрьма прекратила выполнять свое прямое назначение. Сегодня там проводят экскурсии для любителей архитектуры и истории Страны восходящего солнца.
Как сообщает японское издание News On Japan, откроет отель свои двери для посетителей совсем нескоро, в 2021-м году. Согласно предварительным оценкам, на реконструкцию тюрьмы Нара потратят примерно 136 миллионов долларов.
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