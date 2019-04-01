Киев тратит на Порошенко 3 млн гривен в день

Стало известно, сколько правительство Украины тратит на содержание действующего президента страны Петра Порошенко.
Об этом сообщило Украинское независимое информационное агентство новостей.
Так, пишут авторы материала, ежедневно украинское правительство тратит на содержание Петра Порошенко порядка 3 миллионов гривен. Это, отметим, равняется примерно 7 миллионам рублей.
В минувшем году, сообщают украинские средства массовой информации, из государственного бюджета Незалежной на содержание президента и его аппарата было в общей сложности потрачено почти 2 миллиарда гривен.
Недавно, напомним, СМИ Украины писали о том, что в 2018-ом году Петр Порошенко заработал якобы почти в сотню раз больше, нежели годом ранее. Так, если в 2017-ом году доходы главы государства составили 16 миллионов гривен прибыли, то в прошедшем — полтора миллиарда.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинские средства массовой информации уличили Петра Порошенко в газовом разграблении страны. Так, выяснилось, что президент Украины передал крупное украинское газовое месторождение своему приятелю и знакомцу.
Также "Правда.Ру" писала о том, что Петр Порошенко, по словам депутата Верховной рады Александра Онищенко, регулярно молится на икону со своим собственным ликом.
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