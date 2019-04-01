Деятельность онлайн-казино в Белоруссии стала законной

С 1 апреля текущего года деятельность онлайн-казино в Белоруссии стала законной. Соответствующее постановление действующий президент страны Александр Лукашенко подписал в августе года минувшего.

Подписанный главой государства больше полугода назад законопроект увеличивает в стране возрастной ценз для посещения игорных заведений, в том числе и виртуальных. Так, если раньше воспользоваться услугами онлайн-казино гражданин Белоруссии мог с 18 лет, то теперь — лишь с 21 года.

Также вступивший в силу указ устанавливает, что онлайн-казино смогут работать только на основании специального разрешения.

Онлайн-казино также необходимо иметь гарантийный депозит на специальном счете, который будет использоваться для обеспечения выплаты выигрышей и расчетов с бюджетом в случае финансовой несостоятельности организатора азартных игр в сети Интернет.

Согласно подписанному Александром Лукашенко законопроекту, онлайн-казино также должны предоставить налоговым органам удаленный доступ к виртуальному игорному заведению и его подключение к специальной компьютерной кассовой системе, обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса. Организаторы также обязаны проводить идентификацию посетителей виртуальных игорных заведений.

Отметим, что проведение азартных игр в сети Интернет в Российской Федерации было запрещено федеральным законом еще в 2006 году. С 2014 года же, напомним, Роскомнадзор заносит онлайн-казино в реестр запрещенных на территории страны сайтов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Александр Лукашенко отменил в Белоруссии закон об ограничении продаж алкогольных напитков в ночное время. Удивительно, но ввели этот закон буквально за несколько часов до этого.

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