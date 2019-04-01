Порошенко обратился к молодежи с просьбой поддержать его на выборах

Действующий президент Украины Петр Порошенко обратился к молодым людям Украины с просьбой поддержать его на выборах главы государства.

Соответствующее заявление Петр Порошенко сделал в ходе брифинга, посвященного итогам первого тура президентских выборов.

Так, заявил действующий президент Украины, он якобы полностью разделяет мнение молодых людей о необходимости качественных преобразований в постсоветской республике. Петр Порошенко заявил, что им с молодежью необходимо объединиться прямо сейчас, ведь времени нет. Глава государства подчеркнул, что услышал молодых людей, а теперь они должны услышать и его.

Напомним, что во второй тур президентских выборов вышли Петр Порошенко и Владимир Зеленский, украинский актер и шоумен. Ранее "Правда.Ру" писала об этом. Примечательно, что, согласно социологическим опросам, большинство молодых людей на Украине поддерживают именно Зеленского. Поэтому, скорее всего, Петр Порошенко и решил обратиться к ним с призывом объединиться перед началом второго тура украинских президентских выборов.

Отметим, что второй тур выборов главы Украины состоится в апреле текущего года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что вчера вечером, 31 марта, средства массовой информации Украины на свой страх и риск опубликовали предварительные результаты экзитполов.

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