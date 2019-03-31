Елизавета II решила не водить машину на дорогах общего пользования

Королева Великобритании Елизавета II приняла решение отказаться от вождения автомобиля на дорогах общего пользования в связи с недавней аварией с участием ее супруга. Об этом сообщает британское издание Sunday Times.

По словам журналистов, теперь при выезде на обычные дороги за рулем будет находиться личный шофер королевы. Такое решение Елизавета II приняла по совету собственной службы безопасности, которая была обеспокоена инцидентом с ее 97-летним супругом, попавшим в аварию в январе 2019 года.

Сам супруг не пострадал, однако получил предупреждение от британской полиции и согласился сдать свои водительские права. Елизавета II, напротив, единственный человек в Великобритании, которому разрешено водить автомобиль без водительских прав. Она неоднократно была замечена за рулем Jaguar и Land Rover.

Любовь королевы к вождению однажды шокировала наследного принца Саудовской Аравии, поскольку в его стране в тот момент женщинам запрещалось садиться за руль. Елизавета II предложила монарху прокатиться и сама повела машину, чем сильно напугала принца, отмечает издание.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Елизавета II призвала поданных уважать чужое мнение и начать совместный диалог по поводу выхода Великобритании из Евросоюза. По ее мнению, сторонникам и противникам Brexit необходимо найти "точки соприкосновения".

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