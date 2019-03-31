Красный Крест начнет поставки гуманитарной помощи в Венесуэлу

Международная федерация благотворительных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) в скором времени приступит к поставкам гуманитарной помощи в Венесуэлу. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на заявление президента IFRC Франческо Рокки.

По его словам, первый груз, рассчитанный на 650 тысяч человек, поступит в Венесуэлу уже через две недели. Это стало возможным благодаря тому, что организация получила согласие на беспрепятственную поставку гуманитарной помощи со стороны действующего президента республики Николаса Мадуро.

Масштаб операции будет сравним с той, что IFRC проводила в Сирии. Как и прежде, оказываемая организацией помощь будет строиться на принципах "беспристрастности, нейтралитета и независимости", подчеркивает Франческо Рокки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил о новых атаках на энергетическую систему страны, проведенных за два последних дня.

"Новые синхронные атаки на систему генерации и распределения электроэнергии были совершены 29 и 30 марта. Будьте уверены, что мы справимся с попытками саботажа и добьемся полного восстановления национальной энергетической системы", - сказал министр.

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