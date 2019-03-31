Красный Крест начнет поставки гуманитарной помощи в Венесуэлу

Международная федерация благотворительных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) в скором времени приступит к поставкам гуманитарной помощи в Венесуэлу. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на заявление президента IFRC Франческо Рокки.
По его словам, первый груз, рассчитанный на 650 тысяч человек, поступит в Венесуэлу уже через две недели. Это стало возможным благодаря тому, что организация получила согласие на беспрепятственную поставку гуманитарной помощи со стороны действующего президента республики Николаса Мадуро.
Масштаб операции будет сравним с той, что IFRC проводила в Сирии. Как и прежде, оказываемая организацией помощь будет строиться на принципах "беспристрастности, нейтралитета и независимости", подчеркивает Франческо Рокки.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил о новых атаках на энергетическую систему страны, проведенных за два последних дня.
"Новые синхронные атаки на систему генерации и распределения электроэнергии были совершены 29 и 30 марта. Будьте уверены, что мы справимся с попытками саботажа и добьемся полного восстановления национальной энергетической системы", - сказал министр.
Читайте также: В Венесуэле сообщили о новых атаках на энергосистему страны
Мадуро обвинил Гуайдо в организации покушения
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Мы пока еще не почувствовали результатов пенсионной реформы в полной мере. Что будет, когда это произойдет? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.
Власть не может проводить столь радикальные антисоциальные меры без катастрофических последствий для себя, считает эксперт "Правды.Ру".
Айсен Николаев подписал указ, который запрещает работодателям принимать на работу мигрантов. Указ будет действовать на протяжении одного года.
Что происходит в реальности на Украине, "Правде.Ру" рассказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.