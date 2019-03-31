В СМИ появились первые результаты экзитполов на Украине

По предварительным данным, руководитель партии "Слуга народа" Владимир Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине. Об этом сообщает главный редактор издания "Страна.UA" Игорь Гужва со ссылкой на данные экзитполов. Поскольку оглашать их запрещено, журналисту пришлось замаскировать данные исследования.

"Настойка крапивная "Зеленый человечек" - 27-29%. Ликер "Шоколадный заяц" - 16-17%. Настойка юго-восточная с корой подмосковной березы "Бойкая" - 14-15%. Коктейль Ю-1960 - 14%", - написал он на своей странице в Facebook.

Лидером президентских выборов в настоящее время является Владимир Зеленский с 27-29 процентами голосов избирателей. Далее следует действующий президент Украины Петр Порошенко (16-17%) и лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко (14-15%).

Напомним, что избирательные участки открыты с 8 утра до 8 вечера. К 15:00 явка на выборах составила около 44%.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что почти две тысячи жалоб от избирателей получил штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в ходе проведения выборов. Об этом сообщал координатор штаба по работе с регионами Александр Корниенко.

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