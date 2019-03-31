Штаб Зеленского получил около двух тысяч жалоб от избирателей

Почти две тысячи жалоб от избирателей получил штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в ходе проведения выборов. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление координатора штаба по работе с регионами Александра Корниенко.
"К нам уже 1,8 тысяч заявлений о нарушениях поступило. Большинство из них проходит по вопросам организационных нарушений", - сказал представитель штаба.
Он также добавил, что украинские избиратели сообщали об организованных подвозах "непонятных людей" к избирательным участкам, а также о попытках подкупа пришедших на выборы граждан. По его словам, суммы иногда доходят до 55 долларов.
"Все эти нарушения мы фиксируем, делаем акты. При необходимости будем их использовать для юридической защиты", - заключил Корниенко.
По информации Центризбиркома Украины, явка избирателей к 11:00 составила 16%. Министерство внутренних дел Украины получило более 400 заявлений о нарушениях на выборах, заведено четыре уголовных дела.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о том, что бывший глава Грузии Михаил Саакашвили является полезным любому президенту специалистом.
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