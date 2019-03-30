Венгрия намерена получать газ из Азербайджана

Правительство Венгрии рассматривает возможность налаживания поставок газа из Азербайджана.

Об этом сообщает пресс-служба правительства европейского государства.

Так, согласно предоставленной информации, Венгрия рассчитывает на поставки азербайджанского газа в страну с 2021 года.

Примечательно, что договор о создании энергетической рабочей группы для подготовки поставок уже подписан. Это произошло вчера. Глава Министерства иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто и глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Парвиз Шахбазов подписали соответствующее соглашение в ходе рабочей встречи в Баку, столице постсоветской республики.

Предполагается, что газопровод будет идти в обход граничащей с Венгрией Украины. Такое решение, по словам главы венгерского Министерства иностранных дел, основано на масштабах влияния, которое оказывает на Центральную Европу конфликт между Россией и Украиной.

Петер Сийярто указал, что в Азербайджане были открыты сразу несколько новых газовых месторождения, каждое из которых имеет мощность свыше 500 миллиардов кубометров. Также, напомнил Сийярто, там началась подготовка к увеличению мощности газопровода в Юго-Восточную Европу с 16 до 31 миллиарда кубометров в год.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что затягивание Дании в вопросе строительства газопровода якобы не повлияет на сроки реализации проекта "Северный поток-2". Об этом заявил глава Министерства энергетики Российской Федерации Александр Новак.

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