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На Украину прибыли почти две тысячи иностранных наблюдателей

Мир » Бывший СССР » Украина

Более полутора тысяч иностранных наблюдателей прибыли на Украину на президентские выборы.

На Украину прибыли почти две тысячи иностранных наблюдателей. 401914.jpeg

Об этом сообщил пресс-секретарь государственной погранслужбы Украины Олег Слободян.

За прошедшие сутки, ссылаясь на специалиста, сообщают украинские средства массовой информации, на территорию Украины въехали 76 наблюдателей. На данный момент, сообщил Олег Слободян, на Украине находится более полутора тысяч официальных наблюдателей из 40 мировых государств.

Всего постсоветская республика должна будет принять больше двух тысяч иностранных наблюдателей.

Отметим, что выборы президента Украины состоятся уже завтра, 31 марта. На пост главы государства претендуют сразу 39 кандидатов. Это, отметим, является рекордом современной Украины.

На сегодняшний день в президентской гонке лидирует актер и шоумен Владимир Зеленский. Действующий президент Украины Петр Порошенко же занимает вторую строчку рейтинга. Замыкает первую тройку лидеров президентской гонки лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что известную и успешную украинскую спортсменку Анжелу Макееву уволили с должности директора Ирпенского стадиона "Чемпион" из-за того, что она отказалась агитировать за президента Украины Петра Порошенко.

Также "Правда.Ру" писала о том, что на официальном сайте президента Украины появилась петиция с предложением изменить в стране нормы написания слова "Россия". Так, создатель петиции — некий Максимчук Роман — считает, что это слово необходимо писать в современной Украине с маленькой буквы.

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Темы выборы Украина президент Зеленский Порошенко
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