Полиция Германии задержала 10 человек по подозрению в подготовке теракта

Сотрудники правоохранительных органов Германии задержали 10 человек по подозрению в подготовке теракта.

Об этом, ссылаясь на прокуратуру немецкого города Дюссельдорф, сообщает немецкое издание Bild.

Так, пишут авторы материала, в данный момент на территории Германии — в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг — проходят масштабные антитеррористические рейды. В ходе этих мероприятий, сообщают немецкие средства массовой информации, по подозрению в подготовке теракта были задержаны сразу десять местных жителей.

Как пишут авторы материала, в одном из рейдов немецким полицейским пришлось прибегнуть к помощи экспертов по взрывчатым веществам.

Согласно предоставленным немецкими средствами массовой информации данным, антитеррористическая операция началась 29 марта утром и закончилась лишь к утру 30-го числа.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в самом центре немецкого города Кельн, на железнодорожном вокзале, неизвестные захватили заложников. Стражи правопорядка Германии тут же оцепили район и попросили местных жителей держаться подальше от него.

Также "Правда.Ру" писала о том, что сотрудники правоохранительных органов Франции задержали шестерых человек, планировавших нападение на действующего президента страны Эммануэля Макрона.

Фото: pixabay. com.

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