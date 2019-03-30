На Украине предложили писать слово "Россия" с маленькой буквы

На официальном сайте президента Украины появилась петиция с предложением изменить в стране нормы написания слова "Россия".

Так, создатель петиции — некий Максимчук Роман — считает, что это слово необходимо писать в современной Украине с маленькой буквы. Нововведение, считает Максимчук, необходимо срочно внедрить в местные средства массовой информации, книгоиздательства и документооборот.

Примечательно, что данная петиция не пользуется особым вниманием у граждан Украины. Так, неравнодушный житель Незалежной разместил ее на официальном сайте президента страны еще 26 марта, но на сегодняшний день под петицией оставили подпись всего лишь 12 человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун заявил о необходимости взыскать с Российской Федерации плату за "использование украинской земли, основанной Юрием Долгоруким". Так, указал он, Юрий Долгорукий был киевским князем, основавшим "Московию". Теперь же, заявил бывший генпрокурор Украины, Россия использует "украинские земли".

Также "Правда.Ру" писала о том, что губернатор американского штата Луизиана Джон Бел Эдвардс признал голод в 1932–1933 годах на Украине геноцидом местного населения. Об этом заявили в посольстве Украины в Соединенных Штатах Америки.

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