Штат Луизиана признал голодомор геноцидом украинцев

Губернатор американского штата Луизиана Джон Бел Эдвардс признал голод в 1932–1933 годах на Украине геноцидом местного населения.

Об этом заявили в посольстве Украины в Соединенных Штатах Америки.

Напомним, что в начале 30-ых годов прошлого века массовый голод в Советском Союзе стал трагедией всей страны и охватил территорию не только Украины, но и Белоруссии, Северного Кавказа, Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири, Казахстана.

По разным оценкам, от голода погибли тогда порядка 8 миллионов человек.

В 90-ых годах в постсоветской Украине же началась манипуляция фактами о голоде в информационных кампаниях и агитации. В 2006 году же, когда пост президента страны занимал Виктор Ющенко, официальный Киев принял закон, установивший понятие "голодомор" как геноцид украинцев.

В конце минувшего года стало известно о том, что правительство Соединенных Штатов Америки считает голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

На сегодняшний день известно о нескольких десятках американских штатов, признавших голодомор на Украине геноцидом местного населения. Теперь к этому внушительному списку прибавился и штат Луизиана.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Украина получила от Соединенных Штатов Америки в подарок старые списанные катера. Действующий президент Украины Петр Порошенко остался таким подарком рад и поехал за океан получать катера лично.

Фото: официальный сайт президента Украины.

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