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Саакашвили рассказал, что привычка жевать галстуки у него с детства

Мир » Бывший СССР

Бывший президент Грузии и экс-советник президента Украины Михаил Саакашвили рассказал, почему жевал галстук во время телевизионного эфира в ходе конфликта в Южной Осетии в 2008 году.

Саакашвили рассказал, что привычка жевать галстуки у него с детства. 401890.jpeg

Об этом Саакашвили поведал в ходе интервью украинским средствам массовой информации.

По словам экс-президента Грузии, он не знал, что находится в прямом эфире. Когда человек находится наедине с собой, особенно в такой серьезной и стрессовой ситуации, попытался объяснить свой поступок Михаил Саакашвили, он может что угодно сделать.

Также грузинский и украинский государственный и политический деятель признался, что привычка жевать галстуки появилась еще у него в пионерлагере "Артек". Еще тогда, заявил Михаил Саакашвили, он был к ним "неравнодушен". Поэтому, отметил он, и редко их носит.

Михаил Саакашвили указал, что сейчас сидит на диете, и в шутку заметил, что похудел благодаря "отказу от галстуков".

Напомним, что Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" территории Южной Осетии. Грузинские войска тогда вошли в республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Российская Федерация, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Спустя несколько недель после конфликта в Осетии Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Отметим, что Михаил Саакашвили и его галстук стали предметов бурного обсуждения в средствах массовой информации и предметом многочисленных шуток и анекдотов. Кадры, на которых президент Грузии жует галстук во время телефонного разговора, показала британская телерадиокорпорация BBC.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Михаил Саакашвили рассказал о том, каким образом и за какой промежуток времени он сможет сменить власть в Грузии.

Фото: Михаил Саакашвили, кадр из видео. 

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Темы война Россия Осетия Грузия Абхазия Украина Саакашвили
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