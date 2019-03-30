Президент Сербии заявил, что не может признать Крым российским из-за Косово

Действующий президент Сербии Александр Вучич рассказал, что Белград не может признать Крымский полуостров принадлежащим Российской Федерации из-за Косово.

Об этом глава государства заявил в эфире одного из российских федеральных телеканалов.

Так, указал Александр Вучич, если бы Сербия признала Крым российским, то это автоматически означало бы поддержку независимости Косово. Тогда, поясняет глава государства, мировая общественность якобы указала бы Сербии на то, что если Крымский полуостров стал частью Российской Федерации, то и Косово должно стать независимым. По словам действующего президента Сербии, у Белграда тогда не осталось бы прав бороться за данные территории.

Также Александр Вучич счел необходимым уточнить, что Сербия не поддержала санкции Соединенных Штатов Америки и государств Европы в отношении России.

Напомним, что Крымский полуостров вошел в состав Российской Федерации по результатам референдума 2014 года.

Отметим, что Косово — частично признанное государство в Юго-Восточной Европе. Согласно позиции современной Сербии, территории Косово является частью Республики Сербия и входят в ее состав как Автономный край Косово и Метохия. Однако Косово, стремящееся к независимости, властями Сербии не контролируется.

Примечательно, что Александр Вучич, объясняя отказ Сербии признать Крым российским, уже не первый раз указывает на Косово. Так, напомним, летом минувшего года то же самое он сказал и французскому изданию Le Monde.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Александр Вучич заявил о необходимости простить НАТО бомбардировки Югославии.

Фото: vucic.rs.

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