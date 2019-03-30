Президент Сербии заявил, что не может признать Крым российским из-за Косово

Действующий президент Сербии Александр Вучич рассказал, что Белград не может признать Крымский полуостров принадлежащим Российской Федерации из-за Косово.
Об этом глава государства заявил в эфире одного из российских федеральных телеканалов.
Так, указал Александр Вучич, если бы Сербия признала Крым российским, то это автоматически означало бы поддержку независимости Косово. Тогда, поясняет глава государства, мировая общественность якобы указала бы Сербии на то, что если Крымский полуостров стал частью Российской Федерации, то и Косово должно стать независимым. По словам действующего президента Сербии, у Белграда тогда не осталось бы прав бороться за данные территории.
Также Александр Вучич счел необходимым уточнить, что Сербия не поддержала санкции Соединенных Штатов Америки и государств Европы в отношении России.
Напомним, что Крымский полуостров вошел в состав Российской Федерации по результатам референдума 2014 года.
Отметим, что Косово — частично признанное государство в Юго-Восточной Европе. Согласно позиции современной Сербии, территории Косово является частью Республики Сербия и входят в ее состав как Автономный край Косово и Метохия. Однако Косово, стремящееся к независимости, властями Сербии не контролируется.
Примечательно, что Александр Вучич, объясняя отказ Сербии признать Крым российским, уже не первый раз указывает на Косово. Так, напомним, летом минувшего года то же самое он сказал и французскому изданию Le Monde.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Александр Вучич заявил о необходимости простить НАТО бомбардировки Югославии.
Фото: vucic.rs.
Читайте также:
Верить можно сербам, но не Вучичу.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Популярный телеграм-канал сообщил об истерике Михаила Абызова после задержания сотрудниками ФСБ. Бывший министр пытался дозвониться до главы правительства России Дмитрия Медведева.
Дональд Трамп встретился в Белом доме с супругой Хуана Гуайдо и призвал Россию встать на сторону самопровозглашенного президента Венесуэлы.
Айсен Николаев подписал указ, который запрещает работодателям принимать на работу мигрантов. Указ будет действовать на протяжении одного года.
Надо ли признавать или не признавать выборы президента Украины априори? Ведь то, что будут масштабные нарушения, изначально ясно. Мнение эксперта.