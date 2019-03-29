США подготовили новые санкции в отношении РФ по делу Скрипалей - Bloomberg

Агентство Bloomberg узнало о новом пакете антироссийских санкций, которые планируют ввести США в связи с инцидентом в Солсбери. Речь идет об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Согласно источнику, новые ограничительные меры в отношении России уже были согласованы в Государственном департаменте и Министерстве юстиции США. Теперь Белый дом должен одобрить пакет санкций, чтобы они вступили в силу.
Один из источников агентства утверждает, что они затрагивают банковский сектор РФ. Хотя точный их объем пока неизвестен. Также неизвестно, как долго будут рассматривать предложения госдепа и минфина в Белом доме.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение экспертов, которые утверждают, что Запад скрывает убийство Сергея Скрипаля, чтобы использовать его смерть против России. В российском МИД подчеркивают, что британская сторона не предоставляет никаких сведений о состоянии здоровья Скрипалей, новости об их здоровье в ведомстве получают из средств массовой информации.
Также "Правда.Ру" рассказывала о племяннице Сергея Скрипаля — Виктории, которая считает, что ее дяди уже нет в живых.
Читайте также:
"Дядя умер": почему Британии выгодна смерть Скрипаля
Виктория Скрипаль сообщила СМИ о судьбе дяди и сестры
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В ответ на американское давление на "Северный поток - 2" Германия объяснила, в каком случае она предпочтет американский СПГ российскому трубопроводному газу.
Что происходит с российской властью, обществом и гражданским самосознанием? Об этом в интервью "Правде.Ру" рассуждал Александр Бузгалин.
Айсен Николаев подписал указ, который запрещает работодателям принимать на работу мигрантов. Указ будет действовать на протяжении одного года.
О том, что сейчас происходит в Молдавии, "Правде.Ру" рассказал эксперт.