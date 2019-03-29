Во Франции отказались подчиняться требованиям США, угрожающим суверенитету

Франция отказывается выполнять требования, которые Соединенные Штаты могут выдвинуть в рамках экстерриториальности американских законов, поскольку они будут представлять угрозу французскому суверенитету. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, сообщает газета Le Figaro.

"Франция отказывается подчиняться. Вместе с Европой она хочет быть лидером", - сказал он.

Министр добавил, что США с каждым годом становятся все более "трудным" партнером для ЕС, а в Азии утверждается "китайский гигант", чья роль на мировой арене все возрастает. Поэтому Европе следует давно утвердиться в качестве "независимой, суверенной, а главное технологичной державы", которая бы смогла самостоятельно себя защищать.

Ответить на вызовы США и Китая в экономической сфере, Европа сможет путем создания собственных проектов в сфере производства и технологического развития. "Наш политический суверенитет во многом зависит от технологического суверенитета", - подчеркнул Ле Мэр.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил с предложением создать "общеевропейскую армию", независимую от США. Позднее эту идею поддержала канцлер Германии Ангела Меркель.

Ранее "Правда.Ру" писала о словах канцлера Австрии Себастьяна Курца, назвавшего США все более "ненадежным" партнером для Европы.

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